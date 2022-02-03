В Аргентине от отравления кокаином погибли 17 человек

Другие страны 3 февраля 2022 05:20 (UTC+04:00)
В Аргентине от отравления кокаином погибли 17 человек

Не менее 17 человек погибли и 56 были госпитализированы из-за отравления кокаином в пригородах аргентинской столицы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал Todo Noticias. Ранее сообщалось о 12 погибших.

Министерство здравоохранения провинции Буэнос-Айрес выпустило предупреждение с инструкциями для медицинских учреждений в муниципалитетах, где за последние 24 часа были зафиксированы случаи отравления кокаином. Как сообщает телеканал, в больницы продолжают поступать пострадавшие.

Ранее министр безопасности провинции Серхио Берни сообщил, что, по предварительным данным, кокаин был разбавлен другим веществом, в результате чего смесь стала намного токсичнее. Прокуратура рассматривает версию намеренного добавление яда в кокаин. По мнению правоохранительных органов, речь может идти о противоборстве двух банд наркоторговцев.

К настоящему моменту задержаны 10 человек. Полицейская операция продолжается.

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