В Аргентине от отравления кокаином погибли 17 человек

Не менее 17 человек погибли и 56 были госпитализированы из-за отравления кокаином в пригородах аргентинской столицы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал Todo Noticias. Ранее сообщалось о 12 погибших.

Министерство здравоохранения провинции Буэнос-Айрес выпустило предупреждение с инструкциями для медицинских учреждений в муниципалитетах, где за последние 24 часа были зафиксированы случаи отравления кокаином. Как сообщает телеканал, в больницы продолжают поступать пострадавшие.

Ранее министр безопасности провинции Серхио Берни сообщил, что, по предварительным данным, кокаин был разбавлен другим веществом, в результате чего смесь стала намного токсичнее. Прокуратура рассматривает версию намеренного добавление яда в кокаин. По мнению правоохранительных органов, речь может идти о противоборстве двух банд наркоторговцев.

К настоящему моменту задержаны 10 человек. Полицейская операция продолжается.