Генсек ООН надеется, что олимпийский дух Пекина напомнит человечеству о солидарности

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду, что дух Олимпийских игр, которые 4 февраля стартуют в Пекине, напомнит человечеству о солидарности и станет "сияющим сигналом" для всех, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Олимпийский дух - это общая основа для мира и взаимопонимания. Соревнующиеся воплощают эти качества и вдохновляют нас всех. И я надеюсь, что этот дух выйдет за рамки просто Олимпийских игр и напомнит нам, что мы принадлежим к одной семье - человечеству", - сказал Гутерриш в четверг в видеообращении к 139-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК).

Генсек ООН добавил, что "не существует границ" для достижения мира, всеобщего благополучия и укрепления прав человека. "Пусть олимпийский дух, честная борьба и солидарность будет сияющим сигналом для всех нас", - резюмировал он.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.