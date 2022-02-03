Президент Филиппин отправился на карантин после контакта с инфицированным коронавирусом

Президент Филиппин Родриго Дутерте находится на карантине после контакта с человеком, у которого диагностирован ковид. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении администрации филиппинского лидера, передает Trend со ссылкой на ТАСС

"Президент Родриго Дутерте недавно контактировал с сотрудником, работающим в его доме, у которого был положительный результат на коронавирус, - отмечается в тексте. - С тех пор президент прошел тестирование на коронавирус, и, хотя результаты оказались отрицательными, в настоящее время он соблюдает обязательный карантин". Отмечается, что Дутерте продолжает работать, находясь на постоянной связи с "членами кабинета министров, чтобы обеспечить решение неотложных вопросов и следить за выполнением своих указаний, особенно в отношении реагирования правительства на [пандемию] коронавируса".

Последним на данный момент публичным выступлением президента было записанное обращение, состоящее из двух частей, которое транслировалось 24 и 25 января текущего года. Дутерте в июле 2021 года завершил иммунизацию от коронавируса вакциной Sinopharm. Позже он ревакцинировался тем же препаратом китайского производителя.

30 января 2020 года на Филиппинах, население которых превышает 109 млн человек, выявили первый случай инфицирования коронавирусом. Общее число заразившихся в республике уже превысило 3,57 млн, выздоровели более 3,36 млн человек, умерли 54 тыс. пациентов. На данный момент в стране полностью вакцинированы 59,3 млн человек.