ООН не может воспользоваться $135 млн после запрета иностранной валюты в Афганистане

Организация Объединенных Наций не может воспользоваться $135 млн, которые хранятся на ее счетах в Afghanistan International Bank, поскольку радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ), захватившее власть в стране в прошлом году, запретило использование иностранной валюты на ее территории. Об этом в пятницу сообщил местный телеканал Ariana News со ссылкой на заявление главы Программы развития ООН в Афганистане Абдаллы ад-Дардари, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, ООН ввезла в страну наличные доллары, которые положила на хранение в Afghanistan International Bank, получив обещание контролируемого правительством талибов Центрального банка, что они будут автоматически конвертированы в афгани. Несмотря на заверения Центробанка, конвертация денег, принадлежащих ООН, так и не произошла.

Ад-Дардари отмечает, что из-за запрета производить валютные операции ООН не может в полной мере выполнять свои функции по оказанию помощи населению Афганистана. При этом у самой Программы развития на счетах в Afghanistan International Bank находится $30 млн, которые Центробанк должен был конвертировать в местную валюту. "Без афгани <...> мы не можем реализовать все наши инициативы", - подчеркнул он.

6 октября прошлого года Центральный банк Афганистана издал постановление, согласно которому все торговые операции в стране должны осуществляться только в афгани. Позднее представители "Талибана" сообщили, что будут наказывать афганцев, использующих при проведении своих экономических операций иностранные валюты.

Несмотря на принимаемые в настоящий момент талибами меры, экономическая ситуация в стране остается крайне сложной. Как следует из опубликованного в конце октября совместного доклада Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций и Всемирной продовольственной программы ООН, более половины населения Афганистана (около 22,8 млн человек) с ноября по март может столкнуться с критической нехваткой продовольствия. Во многом это обусловлено тем, что радикалы имеют доступ лишь к 0,1% (из $9,4 млрд) госрезервов, поскольку их значительная часть заморожена США. Движение "Талибан" давно находится под международными санкциями, которые, по мнению ООН и других гуманитарных организаций, препятствуют оказанию помощи жителям Афганистана.