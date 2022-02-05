В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в субботу на севере Афганистана. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр подземных толчков располагался в 204 км к востоку от города Кундуз, где проживают около 161 тыс. человек. Очаг стихии залегал на глубине 200 км.

Данные о разрушениях и возможных жертвах не поступали.