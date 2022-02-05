В ДР Конго произошел взрыв на рынке

Взрыв произошел на рынке города Бени в провинции Северное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), по меньшей мере два человека пострадали. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в субботу сообщает агентство "Синьхуа", ссылаясь на источники.

По информации агентства, место происшествия оцеплено, подразделения саперов обследуют рынок, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего и оценить ущерб. По предварительным данным, причиной инцидента стало самодельное взрывное устройство.

В декабре 2021 года еще один взрыв прогремел в одном из ресторанов Бени. По данным Agence France-Presse, в результате пять человек погибли, еще 13 получили ранения.

В провинции Северное Киву с 6 мая действует осадное положение, которое ввел своим указом президент ДРК Феликс Чисекеди по причине ухудшения ситуации в области безопасности. Распоряжением главы государства гражданская администрация в Северном Киву заменена на военную. Аналогичный режим действует и в соседней провинции Итури.