Премьер Перу ушел в отставку на четвертый день после своего назначения
Премьер-министр Перу Эктор Валер Пинто заявил в субботу о своей отставке из-за появления в местной прессе информации о том, что его супруга в 2016 году обвиняла его в домашнем насилии по отношению к себе и дочери, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Я признаю поражение, нанесенное мне газетами Перу, которые <…> связаны с ультраправыми, - заявил он в эфире государственного телевидения. - [Обвинения] построены на ложной информации. Я собираюсь подать в суд на людей, которые заявляли, что это правда".
Президент Перу Педро Кастильо во вторник привел к присяге новый состав кабинета министров, который стал третьим с момента вступления главы государства в должность в июле прошлого года.
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