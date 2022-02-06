Мощное землетрясение произошло у берегов Тонга

БАКУ /Trend/ - Землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировано в воскресенье у берегов Королевства Тонга в Тихом океане. Об этом, как передает Trend, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 99 км к юго-западу от столицы Нукуалофы, в которой проживают около 22,4 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 180 км.

Сообщения об угрозе цунами не поступали.