Мощное землетрясение произошло у берегов Тонга
БАКУ /Trend/ - Землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировано в воскресенье у берегов Королевства Тонга в Тихом океане. Об этом, как передает Trend, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 99 км к юго-западу от столицы Нукуалофы, в которой проживают около 22,4 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 180 км.
Сообщения об угрозе цунами не поступали.
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