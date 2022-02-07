На юге Мексики перевернулся автобус, погибли восемь человек

Как минимум 8 человек погибли и более 15 пострадали в ДТП с автобусом в штате Кинтана-Роо на юго-востоке Мексики, сообщает агентство Quadratin, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что пассажирский автобус столкнулся с самосвалом, в результате чего произошло опрокидывание автобуса. Автобус перевозил 45 человек, среди которых были туристы из Франции и Швейцарии. Личности пострадавших установлены.

«От сильного удара автобус несколько раз перевернулся, пока не застрял в кустах. Не все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности», - сообщает агентство.

На место прибыли машины скорой помощи из разных муниципалитетов и сотрудники судебно-медицинской службы.