На юге Мексики перевернулся автобус, погибли восемь человек
Как минимум 8 человек погибли и более 15 пострадали в ДТП с автобусом в штате Кинтана-Роо на юго-востоке Мексики, сообщает агентство Quadratin, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
Сообщается, что пассажирский автобус столкнулся с самосвалом, в результате чего произошло опрокидывание автобуса. Автобус перевозил 45 человек, среди которых были туристы из Франции и Швейцарии. Личности пострадавших установлены.
«От сильного удара автобус несколько раз перевернулся, пока не застрял в кустах. Не все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности», - сообщает агентство.
На место прибыли машины скорой помощи из разных муниципалитетов и сотрудники судебно-медицинской службы.
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