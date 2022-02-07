На Филиппинах началась вакцинация от коронавируса детей в возрасте от пяти до 11 лет

Власти Филиппин приступили в понедельник к иммунизации от коронавируса детей в возрасте от пяти до 11 лет. В Филиппинском детском медицинском центре первую прививку ребенку в присутствии журналистов сделал министр здравоохранения республики Франсиско Дуке, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Вакцинация данной возрастной категории началась в Маниле, а также в регионах Центральный Лусон и Калабарсон. Между тем общенациональная иммунизация запланирована на 14 февраля. Правительство рассчитывает привить до 15 млн детей.

Для прохождения вакцинации родителям необходимо заранее зарегистрировать своих детей. Лицам с сопутствующими заболеваниями необходимо перед иммунизацией предоставить справку о состоянии здоровья. Вместе с тем остальных детей обследуют до прививки. Минздрав использует 10 мкг вакцины Pfizer ("Пфайзер"), которая является единственным препаратом, получившим разрешение филиппинского регулятора на экстренное использование для прививки детей в возрасте от 5 до 11 лет.

После укола дети находятся под наблюдением специалистов в течение 30 минут, если у них возникнут аллергические реакции, и 15 минут, если их нет. По данным врачей, наиболее распространенными незначительными побочными реакциями, которые испытывают дети, являются головокружение, боль в месте инъекции, лихорадка, головная боль и повышение артериального давления. 3 ноября 2021 года в республике началась вакцинация лиц в возрасте от 12 до 17 лет. На данный момент в стране привито 6,28 млн детей данной возрастной категории.

30 января 2020 года на Филиппинах, население которых превышает 109 млн человек, выявили первый случай инфицирования коронавирусом. Общее число заразившихся в республике уже превысило 3,61 млн, выздоровели более 3,44 млн человек, умерли 54,5 тыс. пациентов. На данный момент в стране полностью вакцинированы 59,8 млн человек.