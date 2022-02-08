Украина проведет военные учения с применением беспилотников Bayraktar

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что на период с 10 по 20 февраля запланировано провести на полигонах страны учения с применением ударных беспилотников Bayraktar и ракетных комплексов Javelin, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

«С 10 по 20 февраля будут проходить учения Вооруженных сил Украины с применением беспилотников Bayraktar, ракетных комплексов Javelin и переносных управляемых противотанковых ракет NLAW», — уточнил глава военного ведомства.

По словам Резникова, сейчас Украина получает от многих стран оружие, «о котором ранее только мечтала».