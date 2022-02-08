Китай назвал бесполезным расширение НАТО
Представительство КНР в Европейском Союзе (ЕС) выступило против расширения НАТО и назвало его бесполезным для усилий, которые предпринимают якобы для обеспечения глобальной безопасности. Об этом говорится в заявлении ведомства, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".
«Расширение НАТО не поможет обеспечить безопасность и стабильность в мире», — заявили в представительстве Китая.
Ранее российский президент Владимир Путин по итогам переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что Москва категорически против расширения НАТО на восток.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
НАТО продолжает тесный политический диалог с Грузией как с ближайшим и давним партнером - спецпредставитель генсека (Эксклюзив)
Макрон проинформировал Путина о встрече в видеоформате с Президентом Азербайджана и премьер-министром Армении
Госорганам Азербайджана поручено обеспечение рационального использования водных ресурсов бассейна реки Кура
Даже Франция смирилась с новыми реалиями в регионе, созданными Президентом Ильхамом Алиевым - Эмин Алиев в эфире "Итоги недели" на CBC (ВИДЕО)
В результате успешной политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, сегодня существует сильный Азербайджан, и Армения должна принять реалии - Руфиз Хафизоглу (ВИДЕО)
В Доме офицеров в Баку прошла презентация проекта, посвященного Национальному герою Мубаризу Ибрагимову (ФОТО)
В Азербайджане повышены зарплаты военнослужащих, не являющихся сотрудниками военной прокуратуры - Указ
Создан Организационный комитет в связи с 74-м Международным конгрессом астронавтики, который пройдет в следующем году в Баку - Распоряжение
В азербайджанской армии проводятся занятия нового учебного периода с артиллерийскими подразделениями (ВИДЕО)
Названо число заявок, поступивших по проекту развития предпринимательства в сельской местности в Азербайджане
Пополнить баланс новых счетчиков электроэнергии в Азербайджане можно будет с помощью мобильного телефона
Условия предоставления студенческих кредитов в Азербайджане проще, чем в других странах - глава фонда
ОПЕК останется такой же гибкой, чтобы обеспечить сбалансированный рынок в 2022 г. – Баркиндо (Эксклюзив)
Нефтегазовая промышленность может помочь обеспечить низкоуглеродное будущее – генсек ОПЕК (Эксклюзив)