Си Цзиньпин направил ободряющее послание Эрдогану

Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг направил послание с ободряющими словами в адрес президента Турции Тайипа Эрдогана, который на днях заразился коронавирусом нового типа. Об этом сообщило CCTV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я и моя жена Пэн Лиюань выражаем вам с вашей супругой Эмине Эрдоган искреннее сожаление, - говорится в телеграмме китайского лидера. - Желаем вам скорейшего выздоровления".

Си Цзиньпин подчеркнул, что КНР продолжит принимать жесткие меры по борьбе с пандемией. Он также заявил, что уделяет большое внимание развитию китайско-турецких отношений.

"Я готов взаимодействовать с вами, способствовать постоянному прогрессу в развитии отношений стратегического сотрудничества между нашими странами", - подытожил он.