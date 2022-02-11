Взрыв произошел на нефтехимическом заводе в Южной Корее
По меньшей мере три человека, предположительно, погибли в пятницу в результате взрыва на нефтехимическом заводе в южнокорейском городе Йосу. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на полицию.
По информации правоохранительных органов, взрыв произошел в 09:26 по (04:26 GMT+4). На месте происшествия, предположительно, находились семь человек.
Полиция ведет расследование обстоятельств инцидента, отмечает агентство. Другие подробности инцидента не приводятся.
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