Взрыв произошел на нефтехимическом заводе в Южной Корее

По меньшей мере три человека, предположительно, погибли в пятницу в результате взрыва на нефтехимическом заводе в южнокорейском городе Йосу. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на полицию.

По информации правоохранительных органов, взрыв произошел в 09:26 по (04:26 GMT+4). На месте происшествия, предположительно, находились семь человек.

Полиция ведет расследование обстоятельств инцидента, отмечает агентство. Другие подробности инцидента не приводятся.