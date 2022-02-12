В Японии четыре человека погибли в результате пожара на кондитерской фабрике

По крайней мере четыре человека погибли в результате пожара, произошедшего в ночь на субботу на кондитерской фабрике в префектуре Ниигата. Об этом сообщил телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что инцидент произошел в городе Мураками. По данным полиции и спасательных служб, пропавшими также числятся по крайней мере два других сотрудника фабрики, где в момент возгорания работали около 30 человек.

В настоящее время на месте продолжают работать пожарные. Возможные причины возгорания пока не сообщаются.