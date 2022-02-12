Зеленский и Макрон обсудили безопасность и активизацию переговоров "нормандской четверки"

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил в телефонном разговоре с французским коллегой Эмманюэлем Макроном ситуацию с безопасностью на Украине, а также пути активизации переговоров в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина и Франция) и в рамках контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Соответствующее сообщение он разместил в субботу в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Продолжили диалог с Эмманюэлем Макроном. Поблагодарил его за визит на Украину. Говорили о ситуации с безопасностью и путях активизации мирного процесса в рамках "нормандской четверки" и контактной группы", - написал Зеленский.

Помимо этого, согласно сообщению, стороны "обменялись мнениями относительно последних международных переговоров".