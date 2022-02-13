В Украине впервые применили модернизированные танки Т-64
Вооруженные силы Украины провели учения на полигоне в Харьковской области. В ходе маневров военные впервые применили модернизированную версию советского танка Т-64. Об этом сообщает Defence Express, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.
В публикации отмечается, что на учениях украинские военные отражали наступление условного противника. В ходе занятий танкисты впервые применили модернизированные Т-64БМ2.
Также на учениях использовали бронетранспортеры БТР-4Е, советские самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика» и зенитные ракетные комплексы «Стрела-10».
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