В Украине впервые применили модернизированные танки Т-64

Вооруженные силы Украины провели учения на полигоне в Харьковской области. В ходе маневров военные впервые применили модернизированную версию советского танка Т-64. Об этом сообщает Defence Express, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

В публикации отмечается, что на учениях украинские военные отражали наступление условного противника. В ходе занятий танкисты впервые применили модернизированные Т-64БМ2.

Также на учениях использовали бронетранспортеры БТР-4Е, советские самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика» и зенитные ракетные комплексы «Стрела-10».