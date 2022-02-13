Канада решила временно перевести свое посольство из Киева во Львов

Другие страны 13 февраля 2022 04:46 (UTC+04:00)
Канада решила временно перевести свое посольство из Киева во Львов

Канада временно переводит свое посольство из Киева во Львов из-за напряженности на российско-украинской границе, сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли в твиттере, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Учитывая продолжающееся ухудшение ситуации с безопасностью, мы перенесем наши операции во временный офис во Львове и временно приостановим работу нашего посольства в Киеве", - говорится в сообщении.

Она добавила, что дипломатическое присутствие Канады на Украине сохранится.

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