Канада решила временно перевести свое посольство из Киева во Львов
Канада временно переводит свое посольство из Киева во Львов из-за напряженности на российско-украинской границе, сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли в твиттере, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
"Учитывая продолжающееся ухудшение ситуации с безопасностью, мы перенесем наши операции во временный офис во Львове и временно приостановим работу нашего посольства в Киеве", - говорится в сообщении.
Она добавила, что дипломатическое присутствие Канады на Украине сохранится.
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