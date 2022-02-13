В Японии нашли тело пилота разбившегося истребителя F-15

Спасатели обнаружили тело одного из пилотов разбившегося в прошлом месяце истребителя F-15 Сил самообороны Японии. Об этом сообщил в воскресенье телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Поиски второго пилота продолжаются.

Инцидент произошел 31 января. Истребитель пропал с экранов радаров, когда находился над Японским морем, вскоре после взлета с базы Комацу в префектуре Исикава. Он выполнял тренировочный полет.