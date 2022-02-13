Зеленский и Байден 13 февраля обсудят ситуацию с безопасностью и деэскалацию
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден в ближайшие часы обсудят ситуацию с безопасностью и деэскалацию. Об этом сообщил в воскресенье пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В ближайшие часы президент Украины Владимир Зеленский обсудит ситуацию с безопасностью и текущие дипломатические усилия по деэскалации с президентом США Джо Байденом", - написал Никифоров в Facebook.
Это будет третий разговор двух лидеров с начала года - Зеленский и Байден проводили телефонные беседы в начале и в конце января.
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