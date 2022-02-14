В Канаде задержаны 11 человек, подозреваемых в подготовке вооруженного сопротивления

Полиция Канады арестовала 11 человек, подозреваемых в подготовке вооруженного сопротивления властям на акции дальнобойщиков. Об этом сообщается на сайте ведомства, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным правоохранителей, у группы был доступ к складу огнестрельного оружия с большим количеством боеприпасов.

«Группа была готова применить силу против полиции, если будут предприняты какие-либо попытки прорвать блокаду <...> В результате расследования полиции Альберты рано утром 14 февраля был выдан ордер на обыск трех трейлеров, связанных с этой преступной организацией. Это привело к аресту и задержанию 11 человек», - уточнили в полиции.

При обыске у подозреваемых нашли винтовки, пистолеты, несколько комплектов бронежилетов, мачете и большое количество боеприпасов.