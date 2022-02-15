Премьер-министр Японии намерен провести телефонный разговор с Зеленским
Премьер-министр Японии Фумио Кисида намерен во вторник провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, с которым он ранее ни разу не беседовал.
Об этом сообщил японский телеканал Fuji TV со ссылкой на правительственные источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По их данным, Кисида намерен затронуть тему безопасности остающихся на Украине японских граждан и обменяться мнениями о путях дипломатического урегулирования кризиса вокруг этой страны.
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