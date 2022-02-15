ВВП Японии вырос хуже прогноза в четвертом квартале

ВВП Японии в четвертом квартале 2021 года, по предварительной оценке, вырос на 5,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные правительства страны.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали роста на 5,8%.

К предыдущему кварталу ВВП Японии вырос на 1,3%. Аналитики прогнозировали рост на 1,4%.

По сравнению с четвертым кварталом 2020 года показатель вырос на 0,7%.

Объем личного потребления, на которое приходится до 60% ВВП Японии, увеличился на 1,4%.

Объем государственных инвестиций в отчетном периоде сократился на 0,2% в квартальном выражении, частных — вырос на 0,1%. Экспорт в квартальном выражении увеличился на 0,2%, а импорт не изменился с прошлого квартала.