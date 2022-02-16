В канадском регионе отменят паспорта вакцинации

Провинция Квебек отменит паспорта вакцинации к 14 марта. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал CTV, ссылаясь на главу Минздрава региона Кристиана Дюбэ.

С 16 февраля в регионе без вакцинного паспорта можно будет посещать крупные торговые центры и сетевые супермаркеты, ликероводочные магазины, а также точки торговли разрешенной в Канаде марихуаной. К 14 марта это требование будет отменено для всех помещений.

Ранее об отмене паспортов вакцинации заявили власти в провинциях Альберта (отменены с 9 февраля), Саскачеван (14 февраля), Манитоба (1 марта) и Онтарио (1 марта). Как считают местные власти, паспорта вакцинации были действенной мерой, но она себя изжила. Всего в Канаде 13 регионов.

Все это происходит на фоне масштабных акций протеста против коронавирусных ограничений, инициированных канадскими дальнобойщиками. Первая из них началась в Оттаве 29 января и продолжается до сих пор. Манифестанты требуют от федеральных и региональных властей отменить все ограничения.