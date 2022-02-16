Россия подтвердила свое участие в дипломатическом форуме в Анталье

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел России и Турции - Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщает Trend со ссылкой на агентство "Anadolu", в ходе беседы обсуждались последние события, связанные с напряженностью между Россией и Украиной. Чавушоглу подчеркнул важность дипломатических инициатив для урегулирования вопроса. Он отметил, что Турция готова к организации встреч между Россией и Украиной.

По информации турецкого агентства, глава МИД России подтвердил свое участие в дипломатическом форуме в Анталье, который пройдет с 11 по 13 марта.

Как отмечается, министр иностранных дел Турции также поговорил по телефону со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. В ходе беседы стороны обсудили напряженность между Россией и Украиной.

(Перевод: Нубар Кулузаде)