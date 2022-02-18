Трюдо заявил, что настало время положить конец протестам в Оттаве
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил в парламенте, что пришло время пресечь протесты против мер властей по COVID-19, продолжающиеся почти три недели в канадской столице Оттаве, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
"Сейчас самое время остановить эту незаконную и опасную активность", - приводит его слова агентство Associated Press (AP).
"Они (демонстранты) - угроза нашей экономике и нашим отношениям с торговыми партнерами. Они - угроза общественной безопасности", - добавил Трюдо.
AP отмечает, что в центре Оттавы до сих пор находятся более 300 грузовиков демонстрантов. В этот район направлены силы полиции, и протестующие опасаются, что это может стать прологом к силовому разгону демонстрации.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Армения надеется в скором времени подписать документ с Азербайджаном по строительству своего участка Зангезурского коридора
Лента новостей
В Туркменистане разработан метод получения используемого в промышленности вещества из местного сырья
Израиль надеется на участие своих компаний в проектах в сфере ВИЭ Азербайджана – посол (Интервью) (ФОТО)
В связи с трагедией в Гарадаглы объявлены в международный розыск 12 человек - Военная прокуратура Азербайджана
Агентство по аграрному кредитованию разработает поощрительные механизмы для фермеров в Карабахе - глава правления
Армянские бандиты на наших глазах расстреляли наших детей - свидетели трагедии в Гарадаглы (ФОТО/ВИДЕО)
США сохраняют приверженность поддержке Азербайджана в укреплении европейской энергетической безопасности - Госдеп
Омбудсмен Азербайджана обратилась к международным организациям в связи с 30-летием трагедии в Гарадаглы
В «Лаборатории Касперского» выявили самые распространенные методы интернет-мошенничества в Азербайджане
МККК в Азербайджане взял около 800 биологических образцов у членов семей пропавших без вести во время первой Карабахской войны
Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана сделало заявление в связи с протестом водителей фур