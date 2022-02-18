Спасатели в Афганистане пытаются вызволить упавшего в колодец мальчика

Спасатели пытаются добраться до мальчика, который упал в колодец в Афганистане в провинции Забуль. Об этом сообщается на сайте BBC News, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Он находится там в течение двух дней. Со вторника состояние мальчика, как сообщается, ухудшилось.

Спасатели копают туннель, чтобы добраться до мальчика, и близки к тому, чтобы вытащить его, сказал местный чиновник.

Как сообщается, ребенок застрял внутри колодца длиной около 25 м (33 фута) в глубину.