В Индии забьют более 25 тыс. домашних птиц из-за вспышки птичьего гриппа

Вспышка высокопатогенного вируса птичьего гриппа H5N1 зарегистрирована в штате Махараштра на западе Индии. Как сообщил в пятницу телеканал NDTV, более 25 тыс. домашних птиц будут забиты в ближайшие дни, чтобы остановить распространение инфекции на ферме в округе Шахапур, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Недавно около 100 птиц умерли на птицефабрике в деревне Вехлоли в Шахапуре. Их образцы были отправлены на проверку в лабораторию в Пуне, результаты подтвердили, что они умерли из-за птичьего гриппа H5N1", - приводит телеканал слова представителя местных властей. "Около 25 тыс. птиц на птицефабриках в радиусе одного километра от фермы будут забиты в ближайшие пару дней", - добавил он.

Это уже не первая вспышка птичьего гриппа в Индии в этом году. В четверг власти штата Бихар сообщили, что вирус H5N1 убил 787 из почти 4 тыс. птиц на ферме близ города Патна, все оставшиеся особи были забиты.