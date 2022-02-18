Генсек ООН надеется, что мировые лидеры продолжат контакты по Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш надеется, что мировые лидеры продолжат контакты на Украине, и считает, что возможная война была бы катастрофой. Об этом заявил в пятницу на брифинге официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Генеральный секретарь продолжает верить, что мировые лидеры продолжат переговоры, даже если это займет много времени решать эту проблему. Конфликт будет катастрофой не только для населения Украины, но и региона в целом, - сказал он. - У генерального секретаря был ряд контактов с европейскими и другими партнерами [на полях Мюнхенской конференции по безопасности]".