Спецпредставитель председателя ОБСЕ назвал ситуацию в Донбассе очень тревожной

Другие страны 18 февраля 2022 22:13 (UTC+04:00)
Спецпредставитель председателя ОБСЕ назвал ситуацию в Донбассе очень тревожной

Спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине назвал ситуацию в Донбассе очень тревожной, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

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