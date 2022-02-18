Украина заявила, что внеочередное заседание контактной группы не состоялось
Запланированное на пятницу внеочередное заседание контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе не состоялось. Об этом сообщила украинская делегация в группе, передает Trend.
"Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе сообщает, что, к сожалению, внеочередное заседание ТКГ, созванное на 18:00 18 февраля 2022 года по инициативе координатора ОБСЕ в ТКГ, не состоялось", - говорится в Telegram-канале украинской делегации. В сообщении утверждается, что заседание не состоялось из-за отказа российской стороны.
В то же время Киев заверил, что готов к немедленному обсуждению в рамках группы вопросов деэскалации ситуации на линии соприкосновения.
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