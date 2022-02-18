Завтра на линию фронта отправятся нардепы и министры - секретарь СНБ Украины

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что завтра на линию фронта отправятся представители Верховной Рады и Кабмина.

Как передает Trend со ссылкой на УНИАН, об этом он сообщил на брифинге по ситуации на Донбассе.

"Президент Украины принял решение и завтра на линию фронта отправятся представители Верховной Рады, часть министров. Я отправляюсь по поручению президента так же на фронт", - отметил Данилов.

По его словам, завтра населенные пункты, где в результате обстрелов пострадала инфраструктура, посетит вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

В свою очередь, Верещук отметила, что в Кабмине согласованы планы гуманитарного реагирования.

"Мы завтра улетаем в зону проведения ООС... Будем смотреть, чем помочь, на месте принимать управленческие решения, решать проблемы людей. Мы сможем помочь органам ВГА, местного самоуправления. Мы на контакте и уже понимаем, куда надо двигаться и что делать", - подчеркнула она.