Газопровод загорелся в Луганске после взрыва (Обновлено)
Газопровод в районе поселка Малая Вергунка в черте Луганска загорелся в результате мощного взрыва, ремонтные бригады уже выехали на место инцидента, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".
"19 февраля начали поступать звонки о крупном возгорании на газопроводе в районе Малой Вергунки, аварийные бригады ГУП "Луганскгаз" выехали на место инцидента", - говорится в сообщении.
01:33 (GMT+4) Сильный взрыв произошел в ночь на субботу в Луганске, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Согласно информации, возможно, взорвался газопровод.
На видео видно ярко-желтое зарево, осветившее ночной город.
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