Газопровод загорелся в Луганске после взрыва (Обновлено)

Газопровод в районе поселка Малая Вергунка в черте Луганска загорелся в результате мощного взрыва, ремонтные бригады уже выехали на место инцидента, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

"19 февраля начали поступать звонки о крупном возгорании на газопроводе в районе Малой Вергунки, аварийные бригады ГУП "Луганскгаз" выехали на место инцидента", - говорится в сообщении.

01:33 (GMT+4) Сильный взрыв произошел в ночь на субботу в Луганске, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно информации, возможно, взорвался газопровод.

На видео видно ярко-желтое зарево, осветившее ночной город.