Лидеры ЕС, НАТО, США призвали к немедленной деэскалации ситуации вокруг Украины
Лидеры ЕС, НАТО, США провели в пятницу вечером телефонный разговор, в ходе которого призвали к немедленной деэскалации ситуации вокруг Украины "на фоне тревожных сообщений". Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В телефонном разговоре с американским и трансатлантическими лидерами обсуждались последние события вокруг России и Украины. Призвали к немедленной деэскалации на фоне тревожных сообщений. ЕС привержен дипломатии и един в поддержке Украины", - написал Мишель в "Твиттере".
Одновременно с ним о разговоре сообщил и генсек НАТО Йенс Столтенберг. "Хороший телефонный разговор с Джо Байденом и трансатлантическими лидерами о продолжающемся кризисе безопасности в Украине и вокруг нее", - написал он.
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