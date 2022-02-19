Лидеры ЕС, НАТО, США призвали к немедленной деэскалации ситуации вокруг Украины

Лидеры ЕС, НАТО, США провели в пятницу вечером телефонный разговор, в ходе которого призвали к немедленной деэскалации ситуации вокруг Украины "на фоне тревожных сообщений". Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В телефонном разговоре с американским и трансатлантическими лидерами обсуждались последние события вокруг России и Украины. Призвали к немедленной деэскалации на фоне тревожных сообщений. ЕС привержен дипломатии и един в поддержке Украины", - написал Мишель в "Твиттере".

Одновременно с ним о разговоре сообщил и генсек НАТО Йенс Столтенберг. "Хороший телефонный разговор с Джо Байденом и трансатлантическими лидерами о продолжающемся кризисе безопасности в Украине и вокруг нее", - написал он.