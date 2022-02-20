Сильное землетрясение произошло у берегов Филиппин
Землетрясение магнитудой 6,1 было зарегистрировано в воскресенье у берегов Филиппин. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр стихии находился в 113 км к юго-востоку от города Мати (население около 105 тыс. человек), расположенного в провинции Восточный Давао на острове Минданао. Очаг залегал на глубине 80 км.
Информация об угрозе цунами, разрушениях или пострадавших не поступала.
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