Сильное землетрясение произошло у берегов Филиппин

Землетрясение магнитудой 6,1 было зарегистрировано в воскресенье у берегов Филиппин. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр стихии находился в 113 км к юго-востоку от города Мати (население около 105 тыс. человек), расположенного в провинции Восточный Давао на острове Минданао. Очаг залегал на глубине 80 км.

Информация об угрозе цунами, разрушениях или пострадавших не поступала.