В ОБСЕ призвали соблюдать прекращение огня в Донбассе
Всем сторонам конфликта в Донбассе следует прекратить применение тяжелого вооружения и вернуться к соблюдению прекращения огня, заявила генсек ОБСЕ Хельга Шмид, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
"Призываю все стороны отвести тяжелое вооружение из зоны безопасности, соблюдать прекращение огня и защищать мирных жителей", - написала она в твиттере в воскресенье.
Шмид отметила, что наблюдатели ОБСЕ зафиксировали "активизацию применения тяжелого вооружения, запрещённого минскими договорённостями".
"Ставить под угрозу жизнь мирных жителей недопустимо", - подчеркнула она.
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