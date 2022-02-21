В ОБСЕ призвали соблюдать прекращение огня в Донбассе

Всем сторонам конфликта в Донбассе следует прекратить применение тяжелого вооружения и вернуться к соблюдению прекращения огня, заявила генсек ОБСЕ Хельга Шмид, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Призываю все стороны отвести тяжелое вооружение из зоны безопасности, соблюдать прекращение огня и защищать мирных жителей", - написала она в твиттере в воскресенье.

Шмид отметила, что наблюдатели ОБСЕ зафиксировали "активизацию применения тяжелого вооружения, запрещённого минскими договорённостями".

"Ставить под угрозу жизнь мирных жителей недопустимо", - подчеркнула она.