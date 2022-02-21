Премьер Японии примет участие в виртуальном саммите G7 24 февраля

Премьер-министр Японии Фумио Кисида планирует принять участие в виртуальной встрече лидеров стран G7, которая пройдет 24 февраля. Об этом в понедельник на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"24 февраля под председательством Германии планируется проведение виртуальной встречи лидеров G7. От Японии в ней принять участие должен будет премьер-министр [Фумио] Кисида", - отметил он. Мацуно подчеркнул, что на встрече планируется обсудить широкий спектр внешнеполитических вопросов, включая Украину.

Кисида в свою очередь, выступая в понедельник в парламенте, подчеркнул, что ситуация вокруг Украины остается "непредсказуемой", но пообещал совместно с другими странами продолжить дипломатические усилия, направленные на снижение напряженности.