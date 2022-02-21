У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 зарегистрировано в понедельник недалеко от побережья Индонезии. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 92 км к северо-востоку от города Лабуан-Баджо (население - около 188 тыс. человек) на востоке островного государства. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информация об угрозе цунами, разрушениях или пострадавших не поступала.