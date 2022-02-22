В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано во вторник на севере Аргентины. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, эпицентр подземных толчков находился в 45 км к юго-западу от населенного пункта Абра-Пампа с населением около 9 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 213 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.