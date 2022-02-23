Число жертв паводка в Бразилии достигло 195

Число жертв оползней и паводка, вызванных сильными дождями в бразильском Петрополисе, увеличилось до 195. Об этом сообщил во вторник телеканал Globo со ссылкой на спасательные службы. Ранее сообщалось о 176 погибших, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Пропавшими без вести числятся 69 человек. Среди жертв по меньшей мере 33 - это дети и подростки. Спасательно-поисковая операция продолжается восьмой день, ее осложняют сильный ветер и дожди.

Как сообщалось ранее, экстренные службы получили информацию о почти 190 оползнях и 230 мелких инцидентах, 80 жилым зданиям нанесен ущерб, из них по меньшей мере 54 полностью разрушены. Власти города, где 15 февраля за шесть часов выпало 260 мм осадков (больше месячной нормы), объявили траур и ввели режим ЧС.