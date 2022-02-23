В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,3
Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировано в среду на севере Колумбии. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 82 км к северо-западу от города Барранкабермеха (центральный департамент Сантандер) с населением около 191 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 80 км.
Сообщения о пострадавших и разрушениях не поступали.
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