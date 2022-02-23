Украина не собирается снова получать ядерное оружие - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил планы Украины по Будапештскому меморандуму. В частности, он заверил, что Украина не планирует снова получать ядерное оружие.

Как передает Trend со ссылкой на УНИАН, об этом глава МИД заявил во время своего выступления на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

"Украина внесла исторический вклад в глобальную безопасность. В 1994 году мы отказались от ядерного оружия. От третьего по размеру ядерного арсенала в мире. Мы не собираемся снова получать ядерное оружие. Мы сегодня ожидаем, что мир обеспечит нашу безопасность", - сказал Кулеба.