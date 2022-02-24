Украина инициировала срочное заседание СБ ООН

Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН.

Как передает Trend со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил на своей странице в Twitter министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

Украина приняла такое решение после обращения так называемых "ДНР" и "ЛНР" к России с просьбой оказать им военную помощь.

Как сообщает ТАСС, внеочередное заседание по Украине состоится в 21:30 по времени Нью-Йорка (06:30 GMT+4).