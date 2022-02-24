Индия отложила сделку по закупке у США беспилотников Predator

Индия отложила планы по приобретению 30 боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Predator у США из-за того, что намерена сосредоточиться на разработке и производстве своих беспилотников. Об этом сообщает газета Hindustan Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На данный момент сделка с Predator отменена", - приводит издание слова источника. По информации газеты, американская сторона проинформирована об этом решении.

В феврале правительство Индии запретило импорт беспилотных летательных аппаратов, чтобы поддержать национальных производителей такой техники, но при этом запрет не распространялся на приобретение БПЛА для нужд обороны и безопасности, хотя такое приобретение по-прежнему требует специальных разрешений.