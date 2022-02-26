Зеленский обратился к президенту Израиля с просьбой стать посредником в переговорах с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский попросил премьер-министра Израиля Нафтали Беннета выступить посредником в переговорах между Украиной и Россией в Иерусалиме, передает Trend со ссылкой на УНИАН.

По словам посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука, запрос был сделан во время телефонного разговора между двумя лидерами в пятницу, сообщает The New York Times. Информацию анонимно подтвердил израильский чиновник.

"Мы верим, что Израиль - единственное демократическое государство в мире, у которого прекрасные отношения как с Украиной, так и с Россией", - сказал Корнийчук. В офисе Беннета подтвердили факт телефонного звонка, но отказались комментировать его содержание.

Г-н Корнийчук сказал, что Израиль не сразу согласился на просьбу. "Они не сказали "нет", - сказал он. "Они пытаются выяснить, где они находятся в этой шахматной игре".

По словам г-на Корнийчука, Украина будет чувствовать себя более комфортно, ведя переговоры в Израиле, чем в Беларуси, близком союзнике Кремля и месте предыдущих мирных переговоров, потому что она воспринимает Израиль как более нейтральную сторону.