Премьер Канады сообщил о решении ввести санкции против президента и главы МИД РФ

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о намерении ввести санкции против президента России Владимира Путина, главы МИД РФ Сергея Лаврова, передают канадские СМИ, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Мы введем санкции против президента России Путина... и министра иностранных дел Сергея Лаврова", - сказал Трюдо, выступивший с заявлением в ночь на субботу.

Кроме того, Трюдо заявил, что Канада поддерживает отключение России от системы SWIFT.