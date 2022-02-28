Австралия ввела санкции против Путина и Мишустина

Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон объявил, что Австралия приняла решение о введении санкций против президента РФ Владимира Путина и других представителей российского руководства, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"С полуночи прошлой ночи вступили в силу австралийские целевые финансовые санкции и запреты на поездки в отношении президента России и ряда постоянных членов Совета безопасности России", - говорится в распространенном в понедельник заявлении премьера.

В частности, под санкции попали премьер-министр Михаил Мишустин, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Моррисон добавил, что "это отражает глубину наших озабоченностей" в связи с происходящим на Украине.

В заявлении говорится, что правительство Австралии обязалось предоставить Украине "летальное и нелетальное военное оборудование, медикаменты", а также выделить ей финансовую помощь, внести $3 млн в фонд НАТО для Украины.

Детали этой помощи "прорабатываются с партнерами и будут объявлены в ближайшее время", сообщил офис премьера.