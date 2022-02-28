Singapore Airlines приостанавливает рейсы из Сингапура в Москву
Сингапурская компания Singapore Airlines временно прекращает полеты из Сингапура в Москву. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении авиаперевозчика, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"По техническим причинам начиная с 28 февраля приостанавливаются рейсы между Сингапуром и Москвой (SQ362 и SQ361)", - указывается в сообщении.
Компания выполняла рейсы три раза в неделю.
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