Сингапур вводит запрет на операции некоторых российских банков

Другие страны 28 февраля 2022 10:02 (UTC+04:00)
Сингапур вводит запрет на операции некоторых российских банков

Власти Сингапура вводят запрет на финансовые операции некоторых российских банков. Об этом объявил в понедельник в парламенте министр иностранных дел Вивиан Балакришнан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сингапур намерен заблокировать некоторые российские банки и финансовые операции, связанные с Россией", - указал он. По его словам, "детальные шаги прорабатываются и будут озвучены в ближайшее время". Глава МИД также сообщил о планах "ввести экспортный контроль в отношении товаров, которые могут быть использованы непосредственно в Украине в качестве вооружения".

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