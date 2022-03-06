В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,0

Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано в воскресенье в Японии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр землетрясения находится в районе отдаленных островов Амами в Тихом океане, а очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угрозы цунами объявлено не было.